Личка о Бителло: «Если хочет остаться — это плюс для “Динамо”. Если уйдет — клуб заработает хорошие деньги»

«Понятно, что ко многим игрокам может быть интерес. Я как тренер лучше бы их всех закрыл в комнате и не выпускал. Но я тоже человек, как они. Если придет хорошее предложение клубу по игроку из Европы, например, как Захаряну из “Реал Сосьедад”, то как можно тормозить карьеру футболиста?