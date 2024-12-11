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Агент о будущем Койта: «В ЦСКА сказали, что Секу нужен команде»

Сообщалось, что армейцы могут расстаться с малийцем в случае снятия трансферного бана.

Источник: Sports

«Конечно, нас беспокоит игровое время. Уход из ЦСКА? Мы спрашивали клуб. Но нам сказали, что Койта нужен команде», — сказал Мамаду Койта.

Койта провел 12 матчей в этом сезоне Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями.