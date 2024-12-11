Пока ты не достиг такого уровня стабильности, нужно также на должном уровне работать на команду — это касается не только Гарначо, все игроки должны это понимать. Если ты не будешь отрабатывать в обороне и выполнять черновую работу, товарищи по команде будут не очень довольны, если только ты не забиваешь и не отдаешь голевые в каждом матче«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед”.
Экс-защитник «МЮ» О’Ши о сравнениях Гарначо с Роналду: «Криштиану забивал и отдавал голевые в каждом матче. Пока ты не достиг такой же стабильности, нужно работать на команду»
"Конечно, было несколько впечатляющих голов, которые очень похожи [на голы Роналду], но Алехандро придется продолжать совершенствоваться. Роналду могли сходить с рук определенные вещи на поле — в конце концов, его товарищи по команде были бы рады, если бы он не убегал и не гонялся за мячом, — потому что он был продуктивен, всегда забивал и отдавал голевые, всегда давал конечный результат.