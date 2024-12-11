Эстеван о матче с «Интером» Месси на КЧМ: «Не мог поверить, что встречусь с самым большим кумиром — попрошу футболку! Это будет особенный момент для всех фанатов и игроков “Палмейр

«Я собираюсь попросить его футболку! Кто знает, может быть, забить гол, выиграть матч… Я думаю, это самое главное. Когда мы попали в одну группу, я не мог поверить, что мне предстоит встретиться с моим самым большим кумиром — игроком, который служит для меня примером на поле и за его пределами. Это будет особенный момент не только для меня, но и для всех болельщиков и игроков “Палмейраса” Я думаю, это будет очень важно», — сказал Эстеван ESPN Brasil.Напомним, Эстевана раньше часто сравнивали Месси: юный нападающий получил прозвище «Мессиньо», что означает «Маленький Месси».