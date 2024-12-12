«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 6-го тура, «Барса» — 2-я, «Арсенал» — 3-й, «Бавария» — 10-я, «Реал» — 20-й, «Ман Сити»&nb

«Барселона» набрала 15 очков и поднялась на 2-е место. Следом в таблице располагаются «Арсенал», «Байер», «Астон Вилла», «Интер», «Брест» и «Лилль» — у них по 13 очков. «Боруссия», «Бавария», «Атлетико» и «Милан», набравшие по 12 очков, занимают места с 9-го по 12-е. «Реал» с 9 очками идет на 20-м месте, «Манчестер Сити» (8) — на 22-м, «ПСЖ» (7) — на 25-м. «РБ Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз», не набравшие ни одного очка, лишились шансов на выход в плей-офф. Напомним, что с этого сезона турнир проводится в новом формате. Нет разделения на группы, вместо них общая таблица, все команды проводят по 8 матчей с разными соперниками. В ⅛ финала Лиги чемпионов напрямую выходят первые восемь команд. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи, остальные — вылетают из еврокубков.