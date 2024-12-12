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Флик о 3:2 с «Боруссией»: «Поздравляю команду, 1-й тайм был великолепен. Страдание — неправильное слово, против “Дортмунда” тяжело обороняться, их голы случились из-за наших ошибок»

Каталонцы вырвали победу у «Боруссии» Дортмунд (3:2), при этом испанская команда вела 1:0 и 2:1, однако дважды упускала преимущество.

Источник: Спортс"

«Мы можем быть довольны тем, чего добились. Первый тайм был великолепен, а во втором, когда они забивали, мы сохраняли стабильность. Страдание — неправильное слово. “Дортмунд” играл очень хорошо, поддерживал высокий темп. Против них тяжело обороняться, но мы справились очень хорошо. Их голы случились потому, что мы допустили ошибки. Мы всегда можем что-то улучшить и тренироваться ради этого. Сегодня я должен поздравить команду, она выступила прекрасно», — отметил главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.