Флик о 3:2 с «Боруссией»: «Поздравляю команду, 1-й тайм был великолепен. Страдание — неправильное слово, против “Дортмунда” тяжело обороняться, их голы случились из-за наших ошибок»

«Мы можем быть довольны тем, чего добились. Первый тайм был великолепен, а во втором, когда они забивали, мы сохраняли стабильность. Страдание — неправильное слово. “Дортмунд” играл очень хорошо, поддерживал высокий темп. Против них тяжело обороняться, но мы справились очень хорошо. Их голы случились потому, что мы допустили ошибки. Мы всегда можем что-то улучшить и тренироваться ради этого. Сегодня я должен поздравить команду, она выступила прекрасно», — отметил главный тренер «Барселоны» Ханси Флик.