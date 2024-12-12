Артета о 3:0 с «Монако»: «Арсенал» страдал, но после второго гола игра была под контролем. Могли забить больше, но довольны в любом случае"

Мы очень хорошо начали игру, мы должны были довести дело до конца еще в первом тайме, но мы этого не сделали. В Лиге чемпионов случаются трудные моменты, и мы страдали, но после второго гола игра была под контролем. Голы были очень разными. Именно этого мы и хотим — представлять угрозу в каждой фазе игры. Мы могли забить больше, но мы в любом случае очень довольны. Хочу сказать пару слов о Майлзе [Льюисе-Скелли]. Дебют в Лиге чемпионов в 18 лет — это большое событие. Мне нравится его смелость, позиция, которую он занимает, его работа с мячом. Он один из нас, у него впереди блестящее будущее. Клуб и тренер должны быть довольны его успехами. Это прекрасно — иметь возможность изменить чью-то жизнь. У нас были определенные проблемы, соперник выставил шесть игроков на поле, и только крайние защитники давали ширину. У них была большая ротация, с которой было сложно справиться. Думаю, замены помогли нам, они придали нам энергии и помогли выстроить структуру. Каждый человек важен, невозможно ставить в состав одних и тех же игроков каждые три дня.[Букайо Сака] выглядит по-настоящему зрелым. То, чего он уже добился в своем возрасте, невероятно. Он очень скромный, с ним приятно иметь дело, и он невероятно талантлив. Он особенный. В своей роли он проявляет все больше лидерских качеств. Он прекрасно ладит как с молодыми игроками, так и с опытными. Все его любят, и он играет важную роль на поле«, — сказал главный тренер “Арсенала” в интервью TNT Sports.