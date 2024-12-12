Шахин о 2:3 от «Барсы»: «Не хочу слышать, что “Дортмунд” сыграл хорошо. Мы должны выигрывать такие матчи»

«Очень тяжело принять этот результат. Мы потеряли двух важных футболистов из-за травм по ходу матча — Юлиана Рюэрсона и Нико Шлоттербека, а затем отдали и сам матч. Я не хочу слышать о том, что мы сыграли хорошо. Мы должны выигрывать такие матчи и не совершать ошибки, которые мы допустили. Нет права на ошибку на таком уровне», — сказал главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин. «Барса» и «Дортмунд» натворили: 3:2 и столько привозов! Но как же расцвел Ферран.