Мотта про 2:0 с «Ман Сити»: «Заслуженная победа “Ювентуса” — мы испытали лучшие эмоции, вероятно. Такие матчи — это то, ради чего мы делаем эту работу»

«Мы сыграли сердцем и душой, но также и с умом, с желанием сделать все правильно. Перед этим матчем мы понимали — потребуется оборонятся глубже, чем обычно, но мы сделали это как команда. И в атаку нам требовалось идти всем вместе, бить по воротам в нужный момент, и это то, что мы сделали. Заслуженная победа, ребята молодцы. Мы можем играть более открыто против команд с совсем другими характеристиками, чем “Манчестер Сити”.Но те эмоции, которые мы испытали в этом матче, были, вероятно, лучшими, потому что мы были с нашими болельщиками, и такие игры — это то, ради чего мы делаем эту работу», — сказал главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта.