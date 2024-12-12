«Мы сыграли хорошо, но проиграли очень хорошей команде. Футбол иногда бывает немного несправедлив, и ничья была бы вполне заслуженным результатом. Нам нужно взять все позитивные моменты из этого матча и выиграть оставшиеся два матча этого этапа в Лиге чемпионов», — сказал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна.
Рейна о поражении от «Барсы»: «Футбол иногда несправедлив — ничья была бы заслуженным результатом. “Дортмунд” сыграл хорошо»
«Боруссия» уступила 2:3 в матче шестого тура Лиги чемпионов.