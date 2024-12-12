Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейна о поражении от «Барсы»: «Футбол иногда несправедлив — ничья была бы заслуженным результатом. “Дортмунд” сыграл хорошо»

«Боруссия» уступила 2:3 в матче шестого тура Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

«Мы сыграли хорошо, но проиграли очень хорошей команде. Футбол иногда бывает немного несправедлив, и ничья была бы вполне заслуженным результатом. Нам нужно взять все позитивные моменты из этого матча и выиграть оставшиеся два матча этого этапа в Лиге чемпионов», — сказал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна.