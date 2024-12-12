Рейна о поражении от «Барсы»: «Футбол иногда несправедлив — ничья была бы заслуженным результатом. “Дортмунд” сыграл хорошо»

«Мы сыграли хорошо, но проиграли очень хорошей команде. Футбол иногда бывает немного несправедлив, и ничья была бы вполне заслуженным результатом. Нам нужно взять все позитивные моменты из этого матча и выиграть оставшиеся два матча этого этапа в Лиге чемпионов», — сказал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна.