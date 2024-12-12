«Думаю, мы по-прежнему будем удивляться, учитывая то, что они сделали за последние годы. Это грозная команда, которая четыре раза подряд выиграла АПЛ — у них есть история большого успеха. Но мы никогда не видели, чтобы команда Пепа Гвардиолы в целом выглядела настолько плохо. Тренеру нужно найти способ взбодрить эту команду, вернуть ей форму и уверенность. Сейчас они находятся под серьезным давлением», — сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд.
Фердинанд о «Ман Сити»: «Мы еще не видели, чтобы команда Пепа выглядела настолько плохо»
Команда тренера Пепа Гвардиолы уступила «Ювентусу» (0:2) в матче Лиги чемпионов. «Горожане» выиграли 1 из 10 последних игр во всех турнирах.