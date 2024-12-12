Ямаль о победе над «Дортмундом»: «Барселона» очень довольна игрой. Набрать три очка на этом стадионе — не само собой разумеющееся. Мы много работали"

«Мы очень довольны игрой. Набрать три очка на этом стадионе — не само собой разумеющееся. Мы очень много работали ради этого и были вознаграждены.»Дортмунд«очень усложнил нам задачу и всегда отыгрывался. Результат очень важен для нас, потому что нас ждут сложные матчи против “Бенфики” и “Аталанты”, — сказал вингер “Барселоны” Ламин Ямаль.»Барса«и “Дортмунд” натворили: 3:2 и столько привозов! Но как же расцвел Ферран.