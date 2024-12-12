Месси посетил Азербайджан: «У меня была возможность познакомиться с богатой культурой и людьми. Поддержка и гостеприимство — на высоком уровне»

После показа фильма о карьере аргентинца Лионель Месси вышел на сцену вместе с товарищами по команде — Луисом Суаресом, Серджи Бускетсом и Жорди Альбой. «Во время этого визита в Баку у меня была небольшая возможность познакомиться с богатой культурой и людьми Азербайджана. От своего имени и от имени моих товарищей по команде я благодарю всех за организацию этой встречи. Поддержка и гостеприимство были на высоком уровне. Большое спасибо!», — сказал Месси.