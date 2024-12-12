Агент Дзюбы усомнился в пересчете статистики Артема: «В Transfermarkt работает команда, а не два человека. Доверия к их данным больше, придерживался официальных источников»

В совместном исследовании Спортс«» и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. — Во вторник Transfermarkt опубликовал статистику по «гол+пас» Дзюбы и Лоськова, и там отставание составляет 5 очков. Ранее в СМИ писали — десять. Вы и Артем исходите из каких данных?- Если говорить про Transfermarkt, то там над статистикой работает большая команда, а не два человека. Исходя из этого, лично у меня доверия к их данным несколько больше, чем к авторам предыдущего недавнего материала. При всем уважении к коллегам, я бы здесь все‑таки придерживался официальных источников. Потому что, насколько я понимаю, в той же работе «СЭ» и Спортс«» есть определенные несостыковки даже с той информацией, которая использовалась этими же изданиями несколько лет назад, уже не говоря про сезоны 90‑х годов, когда играл Лоськов. Но то, что касается выступлений Артема, там определенно есть неточности, и это наводит на мысль, что ошибки могут быть и в других сезонах, ранних. Мне кажется, если кто‑то хочет что‑то пересчитать, тогда это надо делать официально и целенаправленно: создать какую‑то рабочую группу от РФС и РПЛ, в которую войдут не два‑три человека, а больше. Работа ведь действительно колоссальная: отсмотреть такое огромное количество часов футбольных матчей и футбольного материала. И здесь человеческий фактор, фактор человеческой ошибки, все равно может присутствовать. А этого бы не хотелось при определении определенных исторических фактов, это приведет только к дополнительным спорам. Понятно, что каждое издание вольно действовать так, как ему хочется. Но повторюсь: все‑таки принято придерживаться при фиксации каких‑то крупных рекордов официальных данных от компетентных структур, — сказал Леонид Гольдман, представитель Артема Дзюбы. Добавим, что Transfermarkt засчитывает за голевые передачи заработанные пенальти и удары, после которых забивали с добивания. Дзюба или Лоськов — кто рекордсмен по «гол+пас»? Исторический подсчет Спортса«» и «СЭ».