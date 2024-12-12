Дзюба назвал лучшую команду 2024-го в РПЛ: «Краснодар». Боролись за чемпионство, если бы Песьяков не помог «Зениту»

— «Краснодар», потому что они в прошлом сезоне до последнего боролись за чемпионство, если бы Серега Песьяков не помог «Зениту». И сейчас закончили год на первом месте. — А лучший российский тренер 2024-го?- Тедеев. — Топ-3 российских футболиста 2024 года в РПЛ?- Глушенков, Тюкавин и Ненахов. — Игрок-открытие 2024 года?- Батраков, — сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба. В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом, выйдя на первое место в последнем туре. Победный мяч в игре с «Ростовом» забил Артур после ошибки Песьякова. Агент Дзюбы усомнился в пересчете статистики Артема от Спортса«» и «СЭ»: «Доверия к Transfermarkt больше. Пересчитывать надо официально, создать рабочую группу РФС и РПЛ».