Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дзюба назвал лучшую команду 2024-го в РПЛ: «Краснодар». Боролись за чемпионство, если бы Песьяков не помог «Зениту»

— Команда 2024 года в РПЛ?
Источник: Спортс"

— «Краснодар», потому что они в прошлом сезоне до последнего боролись за чемпионство, если бы Серега Песьяков не помог «Зениту». И сейчас закончили год на первом месте. — А лучший российский тренер 2024-го?- Тедеев. — Топ-3 российских футболиста 2024 года в РПЛ?- Глушенков, Тюкавин и Ненахов. — Игрок-открытие 2024 года?- Батраков, — сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба. В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом, выйдя на первое место в последнем туре. Победный мяч в игре с «Ростовом» забил Артур после ошибки Песьякова. Агент Дзюбы усомнился в пересчете статистики Артема от Спортса«» и «СЭ»: «Доверия к Transfermarkt больше. Пересчитывать надо официально, создать рабочую группу РФС и РПЛ».