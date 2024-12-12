Дорский о словах агента Дзюбы про пересчет статистики Артема: «На Transfermarkt за голевые считаются заработанные пенальти, добивания. Не было цели кого-то принижать или возвышать»

В совместном исследовании Спортса«» и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 246 очков после гола «Зениту» в 18-м туре РПЛ. Представитель Дзюбы Леонид Гольдман усомнился в пересчете статистики и предложил создать рабочую группу РФС и Мир РПЛ, чтобы подсчитать данные официально. «Леонид Гольдман высказался по поводу пересчета очков по “гол+пас” — очевидно, нужен публичный ответ. Во-первых, здорово, что Леонид защищает интересы своего клиента — в том числе в комментариях в телеге. Без иронии: обычно это оперативная реакция, так и нужно. Во-вторых, Гольдман прав в том, что в том числе в моих более ранних подсчетах есть расхождения с тем, что получилось сейчас. Причина — тогда оценка была только по Опте, сейчас — по нескольким источникам, в том числе видео. В-третьих, к сожалению, по голевым передачам в чемпионате России нет официальных данных. Если кто-то хочет считать наше исследование за них — отлично, если кому-то это не по душе — нет проблем. В-четвертых, к сожалению, не могу согласиться с оценкой данных Трансфермаркта. Там за голевые считаются заработанные пенальти, удары в штанги/вратаря, после которых нападающий добил мяч. Кроме того, как минимум в 90-е Трансфермаркт ориентировался исключительно на данные “СЭ” и “Футбольного курьера”, которые никто не проверял (о чем и написано в нашей статье).Ни у меня, ни у Гоши Чернова абсолютно не было цели кого-то принижать или возвышать, мы даже не догадывались о конечных результатах, когда принимались за пересчет. Если РПЛ и РФС захочет провести официальный пересчет, будем только рады и поможем всем, чем можем», — написал Дорский в телеграм-канале. Дзюба или Лоськов — кто рекордсмен по «гол+пас»? Исторический подсчет Спортса«» и «СЭ».