Transfermarkt о том, что засчитывает как ассисты заработанные пенальти и удары до добивания: «Придерживаемся подсчета по европейским стандартам»

В совместном исследовании Спортса«» и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 246 очков после гола «Зениту» в 18-м туре Мир РПЛ. Представитель Дзюбы Леонид Гольдман предложил создать рабочую группу РФС и РПЛ для официального пересчета статистики нападающего, отметив, что информация Transfermarkt вызывает у него больше доверия. Журналист Спортса«» Александр Дорский не согласился с оценкой агента: «На Transfermarkt за голевые считаются заработанные пенальти, добивания. Не было цели кого-то принижать или возвышать». «Мы придерживаемся подсчета по европейским стандартам, эти правила у нас четко прописаны. Поэтому мы считаем заработанные пенальти и добивания», — сообщил представитель портала.