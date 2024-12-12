ФИФА исключила Безбородова из списка судей для международных матчей

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) включила 42 российских арбитров в список судей, для обслуживания международных матчей в 2025 году, место в списке потерял Владислав Безбородов, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Безбородов был исключен из списка после того, как по решению дисциплинарной комиссии судейского комитета РФС его отстранили от работы до конца нынешнего сезона. Вместо Безбородова в список впервые в своей карьере вошел Сергей Чебан.
Также право работать на международных матчах получили:
Главные арбитры — Сергей Карасев (впервые включен в 2010 году), Сергей Иванов (2014), Евгений Кукуляк (2022), Кирилл Левников (2016), Виталий Мешков (2012), Владимир Москалев (2019), Павел Шадыханов (2023), Артем Любимов (2023), Марина Крупская (2018), Вера Опейкина (2015), Надежда Горинова (2021), Александра Пономарева (2016), Карина Афанасьева (2024);
Лайнсмены — Максим Гаврилин (2013), Игорь Демешко (2015), Алексей Лунев (2017), Дмитрий Мосякин (2008), Валентин Мурашов (2021), Андрей Веретешкин (2021), Дмитрий Сафьян (2019), Рустам Мухтаров (2024), Андрей Образко (2024), Варанцо Петросян (впервые), Екатерина Курочкина (2012), Екатерина Чернова (2020), Екатерина Козырева (2020), Екатерина Павленко (2023), Анастасия Топорова (2023), Елена Собчук (2023), Ирина Чеченина (2024).
Видеоарбитры — Сергей Иванов (2021), Сергей Карасев (2021), Виталий Мешков (2021), Василий Казарцев (2023), Евгений Турбин (2024), Андрей Фисенко (впервые);
Судьи по футзалу — Татьяна Болтнева (2018), Ирина Великанова (2012), Виталий Грошев (2022), Илья Погонин (2024), Евгений Сергеев (впервые);
Судьи по пляжному футболу — Роман Борисов (2014), Алексей Иванов (2021), Виктор Листратов (2017), Денис Смольянинов (2016).