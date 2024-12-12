Журавель о подсчете статистики Дзюбы: «Хватит ерничать на реплику Гольдмана. Transfermarkt беспристрастен, у “СЭ” и Дорского могут быть необъективные устремления. У Артема много недоброжелателей»

В совместном исследовании Спортса«» и «Спорт‑Экспресса» были представлены другие данные: 245 (162+83) против 255 (120+135) соответственно. На данный момент у Дзюбы 246 очков после гола «Зениту» в 18-м туре РПЛ. Представитель Дзюбы Леонид Гольдман усомнился в пересчете статистики и предложил создать рабочую группу РФС и Мир РПЛ, чтобы подсчитать данные официально. «Хватит ерничать на реплику представителя Дзюбы. Трасфермаркт и вправду уважаемый портал, явно работающий беспристрастно. А вот у “СЭ” и Дорского могут быть необъективные устремления относительно цифр Артема. Вообще, сама идея пересчета явно возникла не на ровном месте. У Дзюбы, как мы знаем из реакций на интервью, много недоброжелателей… Так что… В общем вполне логично, что представитель Дзюбы выбирает более надежный источник информации. А то, что разница одного из источников отличается от другого на 4 пункта в пользу Дзюбы, это просто совпадение», — написал комментатор «Матч ТВ» в своем телеграм-канале.Transfermarkt о том, что засчитывает как ассисты заработанные пенальти и удары до добивания: «Придерживаемся подсчета по европейским стандартам’Дорский о словах агента Дзюбы про пересчет статистики Артема: “На Transfermarkt за голевые считаются заработанные пенальти, добивания. Не было цели кого-то принижать или возвышать”.