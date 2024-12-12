Литрбол на одном уровне с боксом и легкой атлетикой. А национальный вид спорта в России — не футбол

«Как я могу опровергать цифры, которые дал ВЦИОМ? Это подтверждение той работы, тех легенд, тех результатов и нынешних звезд мирового хоккея. Так и есть. Плюс проведена большая работа по строительству крытых катков. Ночная хоккейная лига — беспрецедентный в мировом хоккее проект, который объединяет любителей хоккея. У них есть соревнования, семьями потом едут каждый год на фестиваль в Сочи. Президент, губернаторы, министры играют в хоккей. Так получилось, что в свое время удалось вовлечь в процесс людей. Они все работают на развитие хоккея», — рассказал «СЭ» двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.