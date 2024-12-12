Дзюба о самом счастливом событии года: «Ни одного поражения от “Зенита” с “Локо” и “Акроном”, пока я был на поле»

— Ни одного поражения от «Зенита» за год: две победы с «Локомотивом» и победа с «Акроном».Первую игру с «Акроном» против «Зенита» я не доиграл из-за травмы — счет был 0:0. А в Кубке я не участвовал. Поэтому за год ни одного поражения от «Зенита», пока я был на поле. — А что больше всего разочаровало?- Отношение отдельных людей из «Локо». Но об этом я уже рассказывал, — заявил нападающий «Акрона», ранее выступавший за «Зенит» и «Локомотив».Дзюба назвал лучшую команду 2024-го в РПЛ: «Краснодар». Боролись за чемпионство, если бы Песьяков не помог «Зениту’Дзюба после победного гола “Зениту”: “Я добился всего! Счастье любит тишину. Я самый счастливый человек на свете. Счастье в правде”.