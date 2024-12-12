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Эвра рассказал, что Роналду мог перейти в «ПСЖ» в 2018-м: «Криштиану заинтересовал их проект, он бы старался. До “Юве” был и “Челси”. Он сказал, что никогда не пер

«Хотел ли Криштиану когда-нибудь перейти в “ПСЖ”? Да.

Источник: Спортс"

Были [предложения] «ПCЖ», «Арсенала»… Это было до того, как он подписал контракт с «Ювентусом». Он рассматривал «Челси», «Ювентус», «ПСЖ». Сказал, что никогда не перейдет в «Арсенал».Его заинтересовал парижский проект. Мы можем критиковать Криштиану, но он бы приложил усилия. Посмотрите, что он делает в Саудовской Аравии. Он [уже] саудовец! «- сказал экс-игрок “Манчестер Юнайтед”, “Марселя” и других клубов в эфире Rothen s’enflamme на RMC.