Цена Месси упала на 5 млн евро — до 20 млн. Цена Роналду понизилась с 15 до 12 млн евро (Transfermarkt)

Так, Лионель Месси потерял в цене 5 млн — его стоимость упала с 25 до 20 миллионов евро. В такую же сумму оценивается воспитанник «Барселоны» Рики Пуч, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси», однако его цена выросла на 5 млн евро. Вместе с форвардом «Интер Майами» они возглавляют список самых дорогих игроков МЛС. Алексей Миранчук, играющий за «Атланту Юнайтед», оценивается в 10 млн евро и занимает 10-е место в списке МЛС. Стоимость Криштиану Роналду упала на 3 млн евро — с 15 до 12 млн евро. Нападающий «Аль-Насра» не вошел в первую десятку самых дорогих игроков лиги Саудовской Аравии. Экс-игрок «Зенита» Малком, выступающий за «Аль-Хилаль», оценивается в 25 млн евро (минус 3 млн) и занимает 5-ю строчку в списке.