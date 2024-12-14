Промес впервые за месяц забил гол в матче за «Юнайтед» из Дубая

Бывший форвард московского «Спартака» Квинси Промес забил четвертый гол в составе «Юнайтед» из Дубая.
32-летний голландец вышел в стартовом составе на домашнюю игру десятого тура во втором дивизионе чемпионата ОАЭ против «Аль-Фуджайра» и отличился на 38-й минуте.
Это был первый гол «Юнайтед», который в итоге победил со счетом 5:3.
«Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. В следующем туре команда 11 января примет «Аль-Дафру». Последний раз Промес забивал 8 ноября.
Промес 5 сентября подписал контракт с «Юнайтед» (второй дивизион чемпионата ОАЭ) до конца сезона 2024/25, но Федерация футбола ОАЭ зарегистрировала его переход только в конце октября.
«Спартак» в начале лета объявил о завершении контракта с Промесом, который с конца февраля не может покинуть ОАЭ. Сначала голландца задержали в аэропорту из-за ДТП, а спустя две недели арестовали по запросу Нидерландов, где форварда приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина, а также к полутора годам — за нападение с ножом на кузена.
17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае, ему нельзя покидать страну до рассмотрения дела об экстрадиции.