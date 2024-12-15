После 17 игр в Ла Лиге на счету действующих чемпионов Испании 37 очков. Они занимают вторую строчку в таблице, отставая от «Барселоны» на один балл и опережая на два «Атлетико» (у команды Диего Симеоне игра в запасе).В следующем туре «Реал» примет «Севилью» — это произойдет 22 декабря.
«Реал» отстает от «Барселоны» на 1 очко. «Мадрид» выиграл 1 из 3 последних матчей в Ла Лиге
Сегодня мадридцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» в 18-м туре — 3:3. 7 декабря они победили «Жирону» (3:0), а 4-го уступили «Атлетику» (1:2).