Анчелотти о падении Винисиуса в штрафной «Райо»: «Пенальти очевидный»

На 76-й минуте матча 17-го тура Ла Лиги (3:3) вингер Винисиус Жуниор оказался на газоне после контакта с ногой футболиста «Райо Вальекано». Следует отметить, что бразильца коснулся и Джуд Беллингем, тоже боровшийся за мяч. Главный судья Хуан Мартинес Мунуэра не стал назначать одиннадцатиметровый. «После просмотра повтора пенальти кажется мне совершенно очевидным», — отметил главный тренер «Реала».Также Анчелотти объяснил, почему не выпустил Винисиуса с первой минуты. Вингер вышел лишь на 63-й. — Потому что он провел 90 минут в прошлой игре [10 декабря]. Он хорошо сыграл. — Убедите Винисиуса меньше протестовать на поле. — Я не хочу этого касаться, — сказал итальянец. Винисиус получил желтую за споры с судьей — он хотел карточку для соперника. Вингер «Реала» пропустит матч с «Севильей» в Ла Лиге.