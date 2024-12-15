Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полузащитник «Ньюкасла» Мерфи набрал 12 фэнтези-очков за дубль «Лестеру». В фэнтези АПЛ его выбрали 18 игроков

Полузащитник Джейкоб Мерфи забил по разу в каждом из таймов и набрал за игру 12 фэнтези-очков: +2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч, −1 за желтую карточку. Мерфи впервые забил в чемпионате, ранее в 14 играх у полузащитника было 4 ассиста.

Источник: Спортс"

Полузащитник Джейкоб Мерфи забил по разу в каждом из таймов и набрал за игру 12 фэнтези-очков: +2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч, −1 за желтую карточку. Мерфи впервые забил в чемпионате, ранее в 14 играх у полузащитника было 4 ассиста. В фэнтези АПЛ его выбрали 18 игроков (0,13%).Во 2-м тайме Александер Исак забил и отдал ассист, на это у него ушло 10 минут. За матч нападающий набрал 9 фэнтези-очков: +2 за игру, +4 за гол, +3 за ассист, в фэнтези АПЛ его выбрали 19,89% игроков. У Исака 3-й матч чемпионата подряд с результативными действиями, а всего за сезон у него 7 голов и 4 ассиста.? Моя команда в фэнтези АПЛ.