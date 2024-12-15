Полузащитник «Ньюкасла» Мерфи набрал 12 фэнтези-очков за дубль «Лестеру». В фэнтези АПЛ его выбрали 18 игроков

Полузащитник Джейкоб Мерфи забил по разу в каждом из таймов и набрал за игру 12 фэнтези-очков: +2 за игру, +10 за голы, +1 за сухой матч, −1 за желтую карточку. Мерфи впервые забил в чемпионате, ранее в 14 играх у полузащитника было 4 ассиста. В фэнтези АПЛ его выбрали 18 игроков (0,13%).Во 2-м тайме Александер Исак забил и отдал ассист, на это у него ушло 10 минут. За матч нападающий набрал 9 фэнтези-очков: +2 за игру, +4 за гол, +3 за ассист, в фэнтези АПЛ его выбрали 19,89% игроков. У Исака 3-й матч чемпионата подряд с результативными действиями, а всего за сезон у него 7 голов и 4 ассиста.? Моя команда в фэнтези АПЛ.