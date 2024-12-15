Мотта о 2:2 с «Венецией»: «Юве» должен был убивать игру. Нужно сделать шаг вперед и играть лучше"

Я уже говорил, что каждый матч — это другая игра, к Лиге чемпионов это не имело ни малейшего отношения, и мы не можем быть довольны качеством игры. Нам нужно сделать шаг вперед. Мы открыли счет и должны были продолжать атаковать, создавать больше моментов и убивать игру. Мы этого не сделали и позволили сопернику вернуться в игру«, — сказал тренер “Ювентуса” в эфире Sky Sport Italia.