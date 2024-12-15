Защитник «Монако» Тезе перед «ПСЖ»: «Мы уверены в своих силах. Будем играть на победу»

— Мы знали, что будет непросто. Нам удалось создать ряд опасных моментов у ворот соперника, не вышло их конвертировать в забитые мячи. А без голов, как известно, не бывает побед. Мы приехали сюда ради победы и трех очков. Но таков футбол, нет команд, которые побеждают в каждом матче. Мы недовольны итоговым счетом этой встречи. — Сегодня вы задали весьма высокий темп игры. — С первых минут мы старались действовать в интенсивном ключе. Мы знали, что нам будет нелегко в гостях, поэтому вся команда на неделе работала над тем, чтобы сохранять высокий темп по ходу игры. — С каким настроем вы подходите к игре с «ПСЖ»?- Мы знаем, что это будет тяжелая встреча, однако мы уверены в своих силах. Мы будем играть на победу. Можно ли назвать нас прямым конкурентом «ПСЖ»? Если честно, в таблицу мы особо не заглядываем. Однако мы знаем, что в таблице наш прямой конкурент — это «Марсель». Нужно стараться побеждать в каждом матче, — сказал Тезе. Матч 16-го тура «Монако» — «ПСЖ» пройдет 18 декабря.