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Газзаев о «Спартаке»: «Показал по-настоящему чемпионскую игру в последних матчах. Сохранит форму и тонус — шансы на титул будут очень серьезные»

После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

Источник: Sports

«Впечатлили последние игры “Спартака”. Считаю, в них команда Станковича показала по-настоящему чемпионскую игру, чего не скажешь об остальных претендентах на золото. Если красно-белые сохранят свою форму и игровой тонус, то шансы на титул будут очень серьезные», — сказал бывший тренер ЦСКА.