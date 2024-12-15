Газзаев о «Спартаке»: «Показал по-настоящему чемпионскую игру в последних матчах. Сохранит форму и тонус — шансы на титул будут очень серьезные»

«Впечатлили последние игры “Спартака”. Считаю, в них команда Станковича показала по-настоящему чемпионскую игру, чего не скажешь об остальных претендентах на золото. Если красно-белые сохранят свою форму и игровой тонус, то шансы на титул будут очень серьезные», — сказал бывший тренер ЦСКА.