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Хомуха о ЦСКА: «Нет лидеров, которые бы вели за собой партнеров. Команда, претендующая на призовые места, должна ярче играть в атаке»

После 18 туров армейцы занимают в Мир РПЛ 6-е место.

Источник: Спортс"

«Сложно выделить лучшего игрока ЦСКА в первой части сезона, потому что в каждых матчах все было по-разному. Лидеров, которые бы вели за собой партнеров — таких нет. ЦСКА выглядит не очень хорошо с лучшими командами чемпионата. Это и из-за отсутствия лидеров, и организации игры. Команда, которая претендует на призовые места, должна более ярко играть в атаке. Мусаев — старательный парень, играет с хорошей самоотдачей, но это не бомбардир. Он не входит даже в тройку лучших бомбардиров чемпионата России. По меркам ЦСКА Мусаев показывает хороший футбол, но по меркам лиги — нет», — сказал заслуженный тренер России.