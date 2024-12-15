The Sun: Гарету Саутгейту присвоят рыцарский титул

По ее данным, Саутгейт будет включен в традиционный список лауреатов государственных наград, который публикуется перед Новым годом. Как подчеркнуло издание, тренер мог быть произведен в рыцари еще раньше, однако этот вопрос был поставлен на паузу в связи с продолжавшимся расследованием налоговых органов, которые подозревали Саутгейта, инвестировавшего в занятую в кинопроизводстве компанию Ingenious Media, в уклонении от уплаты налогов. Газета отметила, что в октябре управление по налогам и таможенным пошлинам завершило проверку, не найдя правонарушений в действиях 54-летнего специалиста.