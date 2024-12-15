The Sun: Гарету Саутгейту присвоят рыцарский титул

ЛОНДОН, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт будет награжден рыцарским титулом с почетной приставкой «сэр» за заслуги в области спорта. Об этом сообщила еженедельная газета The Sun on Sunday со ссылкой на источники.
По ее данным, Саутгейт будет включен в традиционный список лауреатов государственных наград, который публикуется перед Новым годом. Как подчеркнуло издание, тренер мог быть произведен в рыцари еще раньше, однако этот вопрос был поставлен на паузу в связи с продолжавшимся расследованием налоговых органов, которые подозревали Саутгейта, инвестировавшего в занятую в кинопроизводстве компанию Ingenious Media, в уклонении от уплаты налогов. Газета отметила, что в октябре управление по налогам и таможенным пошлинам завершило проверку, не найдя правонарушений в действиях 54-летнего специалиста.
16 июля пресс-служба Футбольной ассоциации Англии сообщила, что Саутгейт принял решение уйти с поста главного тренера английской национальной команды, которую возглавлял с 2016 года. Под его руководством англичане дважды заняли второе место на чемпионатах Европы (2021, 2024). На чемпионате мира 2018 года в России сборная Англии заняла четвертое место, на мировом первенстве в 2022 году команда завершила выступление на стадии четвертьфинала.
The Sun on Sunday назвала Саутгейта самым успешным тренером сборной Англии по футболу со времен Альфа Рамсея (1920−1999), который привел англичан к победе на домашнем чемпионате мира в 1966 году. За это достижение Рамсей был произведен в рыцари. Среди тренеров сборной Англии сэром также именовали Бобби Робсона (1933−2009), получившего этот префикс за выход английской команды в полуфинал на чемпионате мира в 1990 году.
В 2019 году Саутгейт после успешного мундиаля в России получил звание офицера ордена Британской империи. Этот орден был учрежден в 1917 году королем Георгом V. Всего существует пять степеней этой награды. Низшей является звание кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры ордена, затем — командоры, после — рыцари и дамы-командоры и, наконец, рыцари и дамы Большого креста. Две последние категории автоматически наделяют их обладателей рыцарскими титулами и почетной приставкой «сэр» для мужчин и «дама» для женщин.