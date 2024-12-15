Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб Медиалиги

Английский футболист летом 2024 года покинул «Эвертон», с тех пор он находится без команды в статусе свободного агента. В клубной карьере он также выступал за английский «Милтон-Кинс Донс» и турецкий «Бешикташ». В составе «Тоттенхэма» Алли играл с 2015 по 2022 год.