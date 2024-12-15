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Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб Медиалиги

Бывший футболист сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Дели Алли может стать игроком российского медийного клуба «Титан». Об этом сообщил президент Медиалиги Николай Осипов в комментарии «Спорт-Экспрессу».

Источник: AP 2024

«Представители игрока сошлись с руководством “Титана” на предмет условий — теперь остается ожидать решение самого игрока. Насколько я знаю, в этих переговорах были продемонстрированы матчи нашей лиги, выставочные игры… Поэтому Деле и его представители знакомы с нашей лигой и действительно осознанно принимают решение», — заявил Осипов.

Английский футболист летом 2024 года покинул «Эвертон», с тех пор он находится без команды в статусе свободного агента. В клубной карьере он также выступал за английский «Милтон-Кинс Донс» и турецкий «Бешикташ». В составе «Тоттенхэма» Алли играл с 2015 по 2022 год.

Алли дебютировал за основную команду сборной Англии в 2015 году. Всего за национальную команду он провел 37 поединков, в которых трижды забил. Футболисту 28 лет, он выступает на позиции центрального полузащитника.