Неймар сказал команде, что перейдет в «Интер Майами» Месси летом. Контракт с «Аль-Хилалем» истекает в июне (Sky Sport Switzerland)

Источники в Саудовской Аравии, в свою очередь, утверждают, что бразилец таким образом рассчитывал оказать давление на руководство лиги и министра спорта с целью добиться повышения зарплаты. Контракт Неймара с «Аль-Хилалем» истекает в 2025 году — ранее сообщалось, что продление соглашения маловероятно. Неймар пропустил около года из-за травмы крестообразной связки колена и вернулся на поле в октябре. После восстановления бразильский нападающий принял участие в двух матчах азиатской Лиги чемпионов, после чего получил травму бедра. Владелец «Интер Майами» Мас готов подписать Неймара: «Если появится возможность привезти игрока такого калибра, мы не будем колебаться. У нас неограниченный бюджет».