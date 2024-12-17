Неймар: «Сезоны в “ПСЖ” — лучшие для меня. Это был лучший Неймар с точки зрения футбола. Грустно, что часто трамировался»

«Я страстно люблю футбол. Согласен, что мои годы в “ПСЖ”, безусловно, были для меня лучшими. Но мне грустно из-за того, что у меня часто были очень серьезные травмы, которые могли длиться от трех, четырех до шести месяцев. Меня это очень беспокоило, но с точки зрения футбола это был лучший Неймар за всю карьеру. Так что я рад, что смог показать это французскому футболу, но, с другой стороны, есть и чувство грусти. Потому что я не проводил полные сезоны, только один из них, когда мы вышли финал Лиги чемпионов в 2020 году. Когда я оглядываюсь назад, это действительно был отличный сезон. Я никогда не забуду эти моменты», — сказал футболист «Аль-Хилаля» Неймар.