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Российский тренер отказался от стажировки в Европе, забаненный Погба нашел новый клуб. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Getty Images

Что в России

Рахимов отказался от стажировки в Европе

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что отказался от стажировки в итальянских топ-клубах — «Аталанте» и «Ювентусе».

— Какие у вас планы на зимнюю паузу до сборов? Собираетесь ли на стажировку?

— Да, я планировал лететь к Гасперини в «Аталанту». Но вышло так, что это будет слишком короткий промежуток времени: у команды между игрой чемпионата и Лигой чемпионов, где не получится посмотреть как таковой тренировочный процесс. По этой же причине отложил поездку в «Ювентус».

— По Гасперини понятно, а вот в «Юве» работает Тьяго Мотта. Это еще молодой тренер. Что вы хотели у него посмотреть, чему научиться?

— Вот как раз интересно посмотреть на молодой взгляд. Он строит новую команду в «Ювентусе» после успешного сезона в «Болонье». Для себя варианты с этими стажировками не закрываю. Хотелось бы найти время в другом тренировочном слоте, чтобы провести там хотя бы неделю и посмотреть, как работают эти специалисты, — заявил Рахимов в интервью «Бизнес Онлайн».

После осенней части сезона «Рубин» занимает 8-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 18 матчах.

В «Рубине» объяснили, почему не продали Даку в «Спартак» или «Краснодар»

Источник: Пресс-служба "Рубина"

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, почему клуб не продал нападающего казанцев Мирлинда Даку в топ-команды РПЛ.

— Летом в СМИ сообщалось об интересе к Даку со стороны «Спартака» и «Краснодара». Это были реальные предложения?

— Да. По нему вообще было много предложений, но мы решили его сохранить. Это нормально. Он второй сезон показывает игровую стабильность. К таким футболистам, а они появляются нечасто, есть определенно интерес. Я при подписании Даку был уверен, что он у нас заиграет. Он сможет усилить любую команду Премьер-Лиги, — заявил Рахимов в интервью «Бизнес Онлайн».

В текущем сезоне 26-летний Мирлинд Даку провел за «Рубин» 19 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает албанца в 7 миллионов евро.

ЦСКА готов продать Келлвена

Источник: ПФК ЦСКА

Московский клуб готов продать 23-летнего защитника за 12 миллионов евро. Об этом сообщил журналист Иван Карпов. В случае продажи ЦСКА намерен приобрести футболиста на замену бразильцу за разумные деньги, а также подписать нападающего.

В нынешнем сезоне Келлвен сыграл 15 матчей в РПЛ, забил 3 мяча и сделал 2 передачи, проводя на поле в среднем 67 минут.

Что в Европе и мире

Погба дал согласие на переход в бразильский клуб

Источник: AFP 2023

Бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба дал свое согласие на переход в бразильский клуб «Коринтианс». Как сообщает BolaVip, руководство бразильского клуба все еще ищет финансы для закрытия сделки. «Коринтианс» ищет спонсора, который покроет 100% расходов на подписание француза. Ранее ходили слухи, что «Манчестер Сити» заинтересован в подписании Погба.

Напомним, Погба был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил этот срок до полутора лет, футболист сможет возобновить тренировки в январе 2025 года. В конце ноября «Ювентус» расторг контракт с хавбеком.

«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «ПСЖ»

Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Рандаля Коло-Муани, сообщает L'Equipe. Английский клуб также рассматривает возможность взять 26-летнего игрока в аренду в январе.

Коло-Муани был куплен «ПСЖ» у «Айнтрахта» в сентябре 2023 года за 95 млн евро. Сейчас трансферная стоимость француза оценивается в 30 млн евро. В текущем сезоне Рандаль перестал регулярно попадать в стартовый состав парижан, а в 14 матчах за клуб забил лишь 2 мяча.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не заинтересован в услугах нападающего Маркуса Рэшфорда, потому англичанин может быть выставлен манкунианцами на трансфер.

Бензема может завершить карьеру по окончании сезона

Источник: AP 2024

Обладатель «Золотого мяча» 2022 года французский нападающий Карим Бензема может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Relevo, 36-летний футболист в данный момент рассматривает такую возможность. По данным источника, Бензема хочет вернуться в Мадрид и начать работать в структуре «Реала».

Карим Бензема имеет действующий контракт с «Аль-Иттихадом» до лета 2026 года.

Владимир Менес