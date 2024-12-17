Российский тренер отказался от стажировки в Европе, забаненный Погба нашел новый клуб. Трансферы и слухи дня

Что в России
Рахимов отказался от стажировки в Европе
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что отказался от стажировки в итальянских топ-клубах — «Аталанте» и «Ювентусе».
— Какие у вас планы на зимнюю паузу до сборов? Собираетесь ли на стажировку?
— Да, я планировал лететь к Гасперини в «Аталанту». Но вышло так, что это будет слишком короткий промежуток времени: у команды между игрой чемпионата и Лигой чемпионов, где не получится посмотреть как таковой тренировочный процесс. По этой же причине отложил поездку в «Ювентус».
— По Гасперини понятно, а вот в «Юве» работает Тьяго Мотта. Это еще молодой тренер. Что вы хотели у него посмотреть, чему научиться?
— Вот как раз интересно посмотреть на молодой взгляд. Он строит новую команду в «Ювентусе» после успешного сезона в «Болонье». Для себя варианты с этими стажировками не закрываю. Хотелось бы найти время в другом тренировочном слоте, чтобы провести там хотя бы неделю и посмотреть, как работают эти специалисты, — заявил Рахимов в интервью «Бизнес Онлайн».
После осенней части сезона «Рубин» занимает 8-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков в 18 матчах.
В «Рубине» объяснили, почему не продали Даку в «Спартак» или «Краснодар»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, почему клуб не продал нападающего казанцев Мирлинда Даку в топ-команды РПЛ.
— Летом в СМИ сообщалось об интересе к Даку со стороны «Спартака» и «Краснодара». Это были реальные предложения?
— Да. По нему вообще было много предложений, но мы решили его сохранить. Это нормально. Он второй сезон показывает игровую стабильность. К таким футболистам, а они появляются нечасто, есть определенно интерес. Я при подписании Даку был уверен, что он у нас заиграет. Он сможет усилить любую команду Премьер-Лиги, — заявил Рахимов в интервью «Бизнес Онлайн».
В текущем сезоне 26-летний Мирлинд Даку провел за «Рубин» 19 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает албанца в 7 миллионов евро.
ЦСКА готов продать Келлвена
Московский клуб готов продать 23-летнего защитника за 12 миллионов евро. Об этом сообщил журналист Иван Карпов. В случае продажи ЦСКА намерен приобрести футболиста на замену бразильцу за разумные деньги, а также подписать нападающего.
В нынешнем сезоне Келлвен сыграл 15 матчей в РПЛ, забил 3 мяча и сделал 2 передачи, проводя на поле в среднем 67 минут.
Что в Европе и мире
Погба дал согласие на переход в бразильский клуб
Бывший полузащитник «Ювентуса» Поль Погба дал свое согласие на переход в бразильский клуб «Коринтианс». Как сообщает BolaVip, руководство бразильского клуба все еще ищет финансы для закрытия сделки. «Коринтианс» ищет спонсора, который покроет 100% расходов на подписание француза. Ранее ходили слухи, что «Манчестер Сити» заинтересован в подписании Погба.
Напомним, Погба был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил этот срок до полутора лет, футболист сможет возобновить тренировки в январе 2025 года. В конце ноября «Ювентус» расторг контракт с хавбеком.
«Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «ПСЖ»
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Рандаля Коло-Муани, сообщает L'Equipe. Английский клуб также рассматривает возможность взять 26-летнего игрока в аренду в январе.
Коло-Муани был куплен «ПСЖ» у «Айнтрахта» в сентябре 2023 года за 95 млн евро. Сейчас трансферная стоимость француза оценивается в 30 млн евро. В текущем сезоне Рандаль перестал регулярно попадать в стартовый состав парижан, а в 14 матчах за клуб забил лишь 2 мяча.
Ранее британские СМИ сообщили о том, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не заинтересован в услугах нападающего Маркуса Рэшфорда, потому англичанин может быть выставлен манкунианцами на трансфер.
Бензема может завершить карьеру по окончании сезона
Обладатель «Золотого мяча» 2022 года французский нападающий Карим Бензема может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает Relevo, 36-летний футболист в данный момент рассматривает такую возможность. По данным источника, Бензема хочет вернуться в Мадрид и начать работать в структуре «Реала».
Карим Бензема имеет действующий контракт с «Аль-Иттихадом» до лета 2026 года.
Владимир Менес