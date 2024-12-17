Российский тренер отказался от стажировки в Европе, забаненный Погба нашел новый клуб. Трансферы и слухи дня

— Вот как раз интересно посмотреть на молодой взгляд. Он строит новую команду в «Ювентусе» после успешного сезона в «Болонье». Для себя варианты с этими стажировками не закрываю. Хотелось бы найти время в другом тренировочном слоте, чтобы провести там хотя бы неделю и посмотреть, как работают эти специалисты, — заявил Рахимов в интервью «Бизнес Онлайн».