Футбольную Суперлигу перезапустили под новым названием

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский «Ювентус», испанские «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее «Ювентус» под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.