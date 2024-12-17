Футбольную Суперлигу перезапустили под новым названием

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Футбольная Суперлига перезапустилась под названием Объединенная лига (The Unify League), сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление компании A22, занимающейся организацией турнира.
Компания подала заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальное признание турнира.
«Мы внимательно выслушали широкий круг клубов, лиг и болельщиков. Считаем, что эти изменения нашли отклик. Мы не ожидаем публичной поддержки клубов в данный момент, логично, что это произойдет после официального признания Объединенной лиги», — заявил соучредитель A22 Джон Хан.
Согласно регламенту турнира, в Объединенной лиге примут участие 96 клубов, которые будут разделены на четыре дивизиона. В первых двух сыграют по 16 команд, разделенных на две группы. Восемь команд сыграют между собой дома и на выезде, по два лучших клуба из четырех групп выйдут в финальную часть турнира.
Плей-офф Объединенной лиги начнется с двухматчевого четвертьфинала. Полуфиналы и финал пройдут в одноматчевом формате на нейтральном поле.
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский «Ювентус», испанские «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее «Ювентус» под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.
Европейский суд 21 декабря 2023 года признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Таким образом, межклубные турниры, такие как Суперлига, официально могут быть созданы в соответствии с европейским законом.