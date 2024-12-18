«Сомнений по поводу приезда в сборную России не было, нет и не будет». Интервью Головина

— Скорее раньше было не проще, а привычнее. Та схема проведения турнира с минимальными изменениями существовала много лет. Думаю, что нынешний формат тоже имеет свои плюсы, хотя есть и любопытные нюансы. Например, то, что с кем-то играешь дома, с кем-то — в гостях. Ответных игр нет. В то же время есть общая таблица, это интересно. В остальном в любом случае нужно побеждать, и тогда все будет хорошо.