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У «Ювентуса» 8 ничьих и 4 победы с конца октября. Команда Мотты проиграла лишь 1 из 23 матчей сезона

Команда Тиаго Мотты сегодня разгромила «Кальяри» (4:0) в Кубке Италии.

Источник: Спортс"

14 декабря она разделила очки с «Венецией» (2:2) в Серии А, а 11-го обыграла «Манчестер Сити» (2:0) в Лиге чемпионов. В этом сезоне туринцы провели 23 матча во всех турнирах и потерпели только одно поражение — от «Штутгарта» (0:1) 22 октября. После того матча у них 8 ничьих и 4 победы.22 декабря «Ювентус» выступит в гостях у «Монцы».