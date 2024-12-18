У «Ювентуса» 8 ничьих и 4 победы с конца октября. Команда Мотты проиграла лишь 1 из 23 матчей сезона

14 декабря она разделила очки с «Венецией» (2:2) в Серии А, а 11-го обыграла «Манчестер Сити» (2:0) в Лиге чемпионов. В этом сезоне туринцы провели 23 матча во всех турнирах и потерпели только одно поражение — от «Штутгарта» (0:1) 22 октября. После того матча у них 8 ничьих и 4 победы.22 декабря «Ювентус» выступит в гостях у «Монцы».