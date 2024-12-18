В топ-10 попали:1. Ламин Ямаль («Барселона») — 303 очка.2. Арда Гюлер («Реал») — 51 очко.3. Гави («Барселона») — 36 очков.4. Пау Кубарси («Барселона») — 34 очка.5. Эндрик («Реал») — 26 очков.6. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед») — 25 очков.7. Жоау Невеш («ПСЖ») — 20 очков.8. Савио Морейра («Манчестер Сити») — 18 очков.9. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») — 10 очков.10. Биляль Эль-Ханнус («Лестер») — 9 очков.
Ямаль признан лучшим молодым игроком года по версии IFFHS. Гюлер — 2-й, Гави — 3-й, Эндрик — 5-й
Вингер «Барселоны» занял первое место в рейтинге, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики по итогам 2024 года. На награду претендовали игроки, которым еще не исполнился 21 год.