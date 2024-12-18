Мудрик после выявления допинга обратился к юрфирме, добившейся сокращения дисквалификации Погба с 4 лет до 18 месяцев

По информации The Telegraph, украинец для защиты решил обратиться к юридической фирме Morgan Sports Law, которая помогла Погба сократить дисквалификацию за допинг с четырех лет до восемнадцати месяцев. Мудрику тоже грозит отстранение на 4 года. «Челси» уже запретил Михаилу тренироваться на базе клуба, однако в то же время оказывает футболисту необходимую поддержку.