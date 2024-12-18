В десятку лучших голкиперов 2024-го включены:1. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») — 167 очков.2. Унаи Симон («Атлетик») — 91 очко.3. Георгий Мамардашвили («Валенсия») — 55 очков.4. Майк Меньян («Милан») — 52 очка.5. Тибо Куртуа («Реал») — 28 очков.6−7. Ян Зоммер («Интер») — 25 очков.6−7. Андрей Лунин («Реал») — 25 очков.8. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») — 23 очка.9. Давид Райя («Арсенал») — 21 очко.10. Грегор Кобель («Боруссия») — 17 очков.
Мартинес признан вратарем года по версии IFFHS. Мамардашвили — 3-й, Лунин и Зоммер делят 6-е место
Выступающий за «Астон Виллу» аргентинец занял первое место в списке, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики.