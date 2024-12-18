Карпин о своей критике работы комментаторов: «Не понял, от чего так все возбудились, я 15 лет про это говорю. На федеральном канале комментатор не должен оценивать игрока. Это не его канал»

«Во-первых, не очень понял, от чего так все возбудились или взбудоражились. Про это я говорю с 2009 года, как вернулся после Испании в “Спартак”. Я 15 лет везде про это повторяю. И вам [комментаторам] на собраниях. Есть адекватные, нормальные комментаторы, которые и отреагировали соответствующе. А кто-то — неадекватно. Что здесь для нормального человека, как ты, такого критичного сказано было, не очень понимаю. Комментатор не должен оценивать футболиста. Он может оценивать, сидя здесь, ради бога. Но в репортаже федерального канала… Это не ваш канал, а федеральный. Вы оценку действиям футболиста не можете давать. Даже я как тренер после игры не могу оценить ее, потому что она, скорее всего, будет неправильной. Мне надо проанализировать, посмотреть игру, разобрать ее и понять», — сказал Карпин в беседе с Денисом Казанским на подкасте «Футбол не хоккей» на Первом канале.