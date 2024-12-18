Поведение Винисиуса многих бесит, но приз игрока года он заслужил. Разве кто-то был лучше?

Это же он кричал защитникам «Мальорки», что им по окончании карьеры придется искать новую работу, потому что у них никогда не будет таких денег, как у него. Он напоминал легенде «Атлетико» Коке о двух проигранных финалах Лиги чемпионов и говорил, что тот плохой игрок, так как сам бразилец два финала выиграл. И он же по ходу недавнего унижения в класико (0:4) заявил сфолившему на нем Гави, что в понедельник именно он едет за «Золотым мячом». А буквально на днях Вини обидел болельщиков «Райо Вальекано», пожелав им вылета во второй дивизион.