В футболе введут новое правило для вратарей. Тянуть время теперь точно никто не захочет

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) занимается регулированием правил. Организация тестирует изменение, которое может серьёзно повлиять на игру. Как сообщает The Times, в этот раз проверяют обновлённое правило ввода мяча голкипером. Планируется ввести ограничение на максимальное время удержания мяча вратарём — восемь секунд. Судья при этом начнёт отсчёт времени. Если восемь секунд прошли, а мяч в руках вратаря, то арбитр назначит угловой.
Нововведение уже испытали в высшей лиге Мальты, также скоро правило появится в чемпионате Италии U20. Но пока что там планируют наказывать вбрасыванием, а не угловым в пользу соперника. Если правило пройдёт успешные испытания, то может появиться во всех лигах со старта сезона-2026/2027. Интересно, что болельщики на Мальте помогали арбитрам отсчитывать время, что усилило давление на вратарей.
«Полученные данные очень интересны. Случаев назначения угловых практически не было. Сдерживающий фактор — именно то, что нам бы хотелось видеть на данном этапе, чтобы вратари скорее отпускали мяч и возвращали его в игру. Голкипер не сделает это во второй раз. Никто не захочет испытать гнев тренера после “привезённого” углового или вбрасывания. Это изменит поведение вратарей», — отметил член правления IFAB Патрик Нельсон.
А как же правило шести секунд? По действующему регламенту судья обязан наказать вратаря, не вводящего мяч в игру более шести секунд, свободным ударом. Однако арбитры не применяют это правило. Почему? Его выполнение часто бывает сложным, особенно если нарушение происходит в штрафной площади. Также это даёт слишком высокую вероятностью забить гол для соперника, который даже не владел мячом. Именно поэтому IFAB думает над лучшим решением проблемы.
Как выглядит обновлённое правило в действии:
- судья начинает отсчёт восьми секунд, когда вратарь получает явный контроль над мячом;
- когда остаётся пять секунд, арбитр поднимает руку, чтобы чётко показать оставшееся время;
- угловой/вбрасывание в результате нарушения выполняется с той стороны поля, которая ближе к месту, где находился вратарь;
- за первое нарушение голкипер получит устное предупреждение, за любое последующее — жёлтую карточку.
А что там с «офсайдом Венгера»?
Ещё одно потенциальное изменение касается офсайдов. Его проект ещё в 2020 году представил Арсен Венгер, экс-тренер «Арсенала», ныне — глава отдела развития футбола в ФИФА. Француз предложил следующее: атакующий игрок будет считаться оказавшимся в офсайде, только если полностью окажется за последним защитником соперника.
Теперь Венгер уже не так уверен в необходимости реформаций. Однако в IFAB активно ведутся разговоры об изменении правила офсайда. Хотя конкретных предложений пока нет.
Вот слова технического директора IFAB Дэвида Эллерея: «Мы все согласны, что было бы неплохо, если бы голы не отменялись из-за ногтя на ноге или носа в офсайде. Это часть дебатов, мы думаем, есть ли способы, как улучшить ситуацию».
Автор: Никита Паглазов