В футболе введут новое правило для вратарей. Тянуть время теперь точно никто не захочет

А как же правило шести секунд? По действующему регламенту судья обязан наказать вратаря, не вводящего мяч в игру более шести секунд, свободным ударом. Однако арбитры не применяют это правило. Почему? Его выполнение часто бывает сложным, особенно если нарушение происходит в штрафной площади. Также это даёт слишком высокую вероятностью забить гол для соперника, который даже не владел мячом. Именно поэтому IFAB думает над лучшим решением проблемы.