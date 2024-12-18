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Роналдо о сборной Бразилии: «У нас много талантов, лучшие футболисты — Винисиус, Неймар, Родриго. Почему мы не можем играть хорошо? Мы должны быть фаворитами ЧМ»

Ранее стало известно, что бывший нападающий национальной сборной выдвинул свою кандидатуру в качестве главы Бразильской конфедерации футбола.
Источник: Спортс"

«У нас есть лучшие футболисты. У нас есть Винисиус, Неймар, Родриго, Эстеван, Эндрик. У нас много талантов. Так почему мы не можем играть хорошо? Мы должны изменить эту динамику. Бразилия должна быть главным фаворитом на чемпионате мира, Кубке Америки, не может пропустить Олимпиаду. Это неприемлемо для талантов, которые мы имеем», — сказал Роналдо.