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Мусиала заявил, что «Барса» была его любимой командой в детстве: «Месси — герой, любимый футболист. Полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом завораживала»

«Барселона» была моей любимой командой. Этот клуб всегда был моим ориентиром.

Источник: Спортс"

Полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом завораживала меня. Я мог смотреть их игры снова и снова. На моих футболках в детстве почти всегда было написано имя Месси. У меня также была футболка с Неймаром, но Месси был моим героем, моим любимым игроком«, — сказал полузащитник “Баварии” Джамал Мусиала.