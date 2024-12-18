Полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом завораживала меня. Я мог смотреть их игры снова и снова. На моих футболках в детстве почти всегда было написано имя Месси. У меня также была футболка с Неймаром, но Месси был моим героем, моим любимым игроком«, — сказал полузащитник “Баварии” Джамал Мусиала.
Мусиала заявил, что «Барса» была его любимой командой в детстве: «Месси — герой, любимый футболист. Полузащита с Хави, Иньестой и Бускетсом завораживала»
«Барселона» была моей любимой командой. Этот клуб всегда был моим ориентиром.