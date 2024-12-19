Рамос отказался переходить в «Бока Хуниорс», пишут СМИ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Серхио Рамос отказался переходить в аргентинский клуб «Бока Хуниорс», сообщает tycsports.com.
По информации источника, являющийся свободным агентом Рамос поблагодарил руководство «Бока Хуниорс» за интерес, но сообщил, что он не планирует переезжать в Аргентину. На трансфер Рамоса рассчитывал президент клуба из Буэнос-Айреса, экс-футболист «Барселоны» Хуан Роман Рикельме.
Последней командой Рамоса была испанская «Севилья», которую он покинул в июне. Рамос также выступал за «Севилью» с 2004 по 2005 год, после чего перешел в мадридский «Реал», за который играл до 2021 года.
В составе «королевского клуба» защитник стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка Испании, трижды выиграл Суперкубок УЕФА. С 2021 по 2023 год испанец выступал за «ПСЖ», с которым стал двукратным чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.