Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рамос отказался переходить в «Бока Хуниорс», пишут СМИ

tycsports.com: экс-капитан «Реала» Рамос отказался переходить в «Бока Хуниорс».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Серхио Рамос отказался переходить в аргентинский клуб «Бока Хуниорс», сообщает tycsports.com.

По информации источника, являющийся свободным агентом Рамос поблагодарил руководство «Бока Хуниорс» за интерес, но сообщил, что он не планирует переезжать в Аргентину. На трансфер Рамоса рассчитывал президент клуба из Буэнос-Айреса, экс-футболист «Барселоны» Хуан Роман Рикельме.

Последней командой Рамоса была испанская «Севилья», которую он покинул в июне. Рамос также выступал за «Севилью» с 2004 по 2005 год, после чего перешел в мадридский «Реал», за который играл до 2021 года.

В составе «королевского клуба» защитник стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка Испании, трижды выиграл Суперкубок УЕФА. С 2021 по 2023 год испанец выступал за «ПСЖ», с которым стал двукратным чемпионом Франции и завоевал Суперкубок страны.