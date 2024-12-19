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Бывший тренер сборной России пожаловался на цены

Экс-главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о росте цен. Проблему ранее поднял в своем интервью нападающий «Ростова» и национальной команды Николай Комличенко.

Источник: РИА "Новости"

«Если уже футболисты говорят, что цены повышаются… Хорошо, что Комличенко отреагировал на это. Видимо, его зацепила не столько финансовая сторона, сколько моральная. А что говорить о пенсионерах? Все дается непросто. Пенсионерам сложно, если брать и моих знакомых. Те, кто работал не на высоком уровне, тем гораздо сложнее. Те, кто скопил какой-то капитал, то как-то выкручиваются или живут нормальной жизнью», — рассказал Игнатьев Legalbet.

При этом опытный специалист также поведал, что его коллеги, кто живет на пенсию, находятся в непростом положении, при этом одни «выкручиваются с честью», а у других опускаются руки. К тому же Игнатьев считает, что необходимо разделять нормальную жизнь и минимум, необходимый, чтобы просто прожить. К тому же он считает, что, поскольку у человека только одна жизнь, особенно обидно, если не получается иметь в ней достойные условия.

84-летний Игнатьев возглавлял сборную России по футболу с 1996 по 1998 годы. Под его руководством национальная команда была близка к попаданию на чемпионат мира-1998, но не вышла туда из-за поражения от Болгарии (0:1) в Софии при скандальном судействе.