Бывший тренер сборной России пожаловался на цены

При этом опытный специалист также поведал, что его коллеги, кто живет на пенсию, находятся в непростом положении, при этом одни «выкручиваются с честью», а у других опускаются руки. К тому же Игнатьев считает, что необходимо разделять нормальную жизнь и минимум, необходимый, чтобы просто прожить. К тому же он считает, что, поскольку у человека только одна жизнь, особенно обидно, если не получается иметь в ней достойные условия.