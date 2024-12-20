Килиан Мбаппе: «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Я был нетерпелив, и это сыграло злую шутку. Сейчас мечтаю о командных трофеях, я пришел в лучший клуб мира за ЛЧ»

Поначалу я был слишком голоден, и это сыграло со мной злую шутку, потому что я был нетерпелив. Но у меня были страсть и бойцовский дух. Сейчас моя мечта — завоевывать командные трофеи, а не индивидуальные награды. — Какой важный трофей осталось выиграть?- Лигу чемпионов. Но именно за этим я пришел в лучший клуб мира, — заявил форвард в интервью beIN Sports.